В Сучжоу обсудили вопросы биомедицины и здравоохранения стран Восточной Азии

Встреча прошла 17 мая.

В целях укрепления сотрудничества между провинцией Цзянсу и Восточной Азией в области биомедицины и здравоохранения 17-го мая в Сучжоу состоялась Восточноазиатская встреча по сотрудничеству и обмену в области биомедицины и здравоохранения.

Организаторами встречи выступили Департамент науки и техники Цзянсу и народное правительство города Сучжоу.

Сюй Куньлинь, секретарь городского комитета партии Сучжоу в приветственной речи заявил, что по итогам встречи в общей сложности 27 китайских, японских и корейских проектов в области биомедицины и здравоохранения будут реализованы в Сучжоу. Общий объем инвестиций составил 4,8 миллиарда долларов.

Принимая это событие как новую отправную точку, мы увеличим инвестиции в проекты, будем оказывать административную поддержку ипривлекать специалистов, чтобы способствовать ускоренному развитию отраслей биомедицины и здравоохранения, - сказал он.

Енэдзава Шино, генеральный консул Японии в Шанхае сказал в своем выступлении, что японские инвестиции в Китай вступили в зрелый и переходный период, и все более важным становится развитие сотрудничества между высококачественными компаниями в двух странах.

Индустрия здравоохранения имеет большой потенциал для развития, а также является важной темой международного сотрудничества в постэпидемическую эпоху. В этом году Генеральное консульство Японии в Шанхае создало механизм диалога и рабочих консультаций с Сучжоу, надеясь на дальнейшее укрепление обменов и углубленного сотрудничества, а также на предоставление предприятиям дополнительных возможностей для объединения усилий в области инноваций и развития, - уточнил консул.

Чжу Сон Вок, торговый советник генерального консульства Республики Корея в Шанхае, сказал, что Китай и Южная Корея очень тесно сотрудничают в области биомедицины.

Компании двух стран достигли ряда результатов в разработке противораковых препаратов. Провинция Цзянсу - это место, где сосредоточены китайские биомедицинские компании, и в будущем оно определенно будет играть очень важную роль в сотрудничестве между Китаем и Южной Кореей в области биомедицины, - заключил эксперт.

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