В Правила госзакупок внесли изменения

Также внесены изменения в главу, определяющую порядок формирования и ведения электронного депозитария.

Министр финансов РК своим приказом от 28 мая 2021 года внес изменения и дополнения в Правила осуществления государственных закупок, передает zakon.kz.

В частности, внесены изменения:

Условная скидка присваивается теперь потенциальному поставщику в случае наличия у него опыта работы в качестве генерального подрядчика (проектировщика) - в размере 1 % за каждый год наличия у него опыта работы, а также субподрядчика (субпроектировщика) - в размере 0,5 % за каждый год наличия у него опыта работы. При осуществлении закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора заказчик определяет поставщика на основе коммерческих предложений, представленных посредством веб-портала по инициативе потенциальных поставщиков или по запросу заказчика. При этом запросы о предоставлении коммерческих предложений заказчик также направляет посредством веб-портала. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня определения победителя государственных закупок из электронного каталога товаров, направляет посредством веб-портала победителю запрос сведений о лице, подписывающем договор, и реквизитах поставщика для оформления договора.

Государственные закупки осуществляются без использования электронного каталога товаров в случаях:

отсутствия закупаемых товаров в электронном каталоге товаров;

отказа потенциального поставщика, разместившего товар в электронном каталоге товаров от подписания договора;

недоступности доставки закупаемых товаров, размещенных в электронном каталоге товаров для региона заказчика;

превышения стоимости товара, размещенного в электронном каталоге товаров плановой сумме закупаемого заказчиком товара.

При этом в случаях, предусмотренных в трех последних позициях, характеристики закупаемых товаров для технической спецификации к договору формируются из сведений электронного каталога товаров.

Как отмечается, проект договора о госзакупках подписывается (удостоверяется ЭЦП) потенциальным поставщиком в течение пяти рабочих дней со дня получения его посредством веб-портала, но не ранее проведения камерального контроля в соответствии с Правилами проведения камерального контроля.

Данное требование не распространяется на государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора, осуществляемых из электронного каталога товаров.

Также внесены изменения в главу 14, определяющую порядок формирования и ведения электронного депозитария. Уточнен порядок внесения корректировки сведений, блокировки и разблокировки сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, а также верификации документов.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2021 года, за исключением ряда норм, которые вступают в силу с 1 августа.

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