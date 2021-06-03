Количество правонарушений против несовершеннолетних увеличилось сразу на 30%

За январь-апрель текущего года в отношении несовершеннолетних совершено 193 особо тяжких преступления.

За первые четыре месяца этого года в отношении несовершеннолетних совершено 940 правонарушений, что на 29,8% больше, чем в прошлом году, сообщает zakon.kz, со ссылкой на ranking.kz.

Из них 895 случаев относятся к преступлениям, 45 случаев к проступкам. Среди преступлений сразу зарегистрировано 193 особо тяжких, 191 случай относится к тяжким, 405 случаев - преступления средней тяжести, 106 - преступления небольшой тяжести.

В отношении детей в возрасте до 11 лет совершено 185 правонарушений, от 12 до 13 лет - 127, от 14 до 15 лет -302, и в отношении детей в возрасте от 16 до 17 лет - 326. 450 правонарушений совершено в отношении учащихся школ, гимназий и лицеев.

При этом, за первые четыре месяца прошлого года в отношении несовершеннолетних было совершено 724 правонарушения — на 18,9% меньше, чем годом ранее.

На три региона пришлась треть всех правонарушений.

Самый высокий показатель — в Жамбылской области ( 113 случаев, плюс сразу 63,8% за год), Туркестанской (105 правонарушений, против 77 случаев годом ранее, плюс 36,4% за год) и Алматинской (85 правонарушений, плюс 39,3%) области.

Наименьшее количество в Павлодарской области: 25 случаев — в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Павлодарская область в текущем году единственный регион, где количество таких правонарушений сократилось.

Уголовные правонарушения против личности в этом году составляют более половины случаев: 539 — на 33,1% больше, чем годом ранее. Из них к половым отношениям или иным действиям сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста относятся 162 случая, к изнасилованиям - 113, развращению малолетних- 68 и 54 случая доведения до самоубийства.

20,9% инцидентов - уголовные правонарушения против собственности: 196 случаев, плюс 22,5% за год. В том числе 101 случай краж, 42 грабежа, 37 фактов мошенничества, 11 вымогательств.

Увеличились и транспортные уголовные правонарушения: 89 случаев — на 23,6% больше, чем годом ранее.

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