Журналист получил должность в Акорде

До назначения Байтилес был заведующий сектором пресс-службы.

Журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что приказом руководителя администрации Президента Ерлана Кошанова журналист Ержан Байтилес назначен заместителем заведующего секретариатом государственного секретаря.

Ранее Байтилес работал в изданиях "Ақ жол Қазақстан", "Алматы ақшамы", "Алты Алаш", "Ана тілі", "Егемен Қазақстан". Также он был депутатом кызылординского маслихата, был заместителем руководителя филиала партии Nur Otan в Кызылординской области.

Два года назад мы специально пригласили его в пресс-службу Президента РК. Он познал все тонкости работы на госслужбе, пройдя большую школу. Теперь он поднялся еще на одну лестницу. Желаем нашему коллеге успехов в его новой работе. Желаю тебе покорить много высот! - написал Берик Уали.

До назначения Байтилес был заведующим сектора пресс-службы Президента.

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