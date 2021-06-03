Законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022–2024 годы разработали в РК

Гарантированный трансферт из Национального фонда направляется на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

Министерство национальной экономики разработало проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы", передает zakon.kz.

Предусматриваются следующие размеры гарантированного трансферта из Нацфонда:

2022 год – 2 400 000 000 тысяч тенге; 2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге; 2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

Указывается, что гарантированный трансферт из Национального фонда направляется на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда, - отмечают разработчики.

Закон планируется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения до 16 июня.

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