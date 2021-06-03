В Алматы часть домов отключат от горячей воды

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных.

Ряд домов в Турксибском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячего водоснабжения ряду жилых и других зданий в этом районе будет ограничена:

с 7-го по 11-е июня в контурах улиц:

Суюнбая – Казакпаева – Белякова – Кожедуба;Свердлова – Хабаровская – Таштитова – Орджоникидзе;Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;Клары Цеткин – Спасская – Кустанайская – Нурсая.

с 7-го по 18-е июня в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц:

Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы;Лавренева – Дунентаева.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных. Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении компании.

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