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Мировые цены на нефть растут

Фото: pixabay.com 3 июня 2021, 11:24

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,57%.

Мировые цены на нефть растут, сообщает zakon.kz.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,55%, составив 69,21 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,57% — до 71,76 долларов за баррель.

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