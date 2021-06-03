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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,57%.
Мировые цены на нефть растут, сообщает zakon.kz.
Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,55%, составив 69,21 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 0,57% — до 71,76 долларов за баррель.
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