Спасатели Казахстана оснащены только наполовину - сенатор

Наблюдается большая текучести кадров органов гражданской защиты.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Сергей Ершов поднял вопросы, связанные с проблемами гражданской защиты, передает корреспондент zakon.kz.

По словам сенатора, анализ происходящих событий показывает, что чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе прорыв дамбы и затопление населенных пунктов в Туркестанской области, пожар в Риддере, а также мусорного полигона вблизи Алматы и Усть-Каменогорска затрагивают экономические, социальные, демографические и иные интересы государства. Треть страны находится в зоне сейсмической активности, где проживает более 6 млн человек и сосредоточено около 40% промышленного потенциала.

В конце прошлого года парламент принял закон по вопросам промышленной безопасности, согласно которому вводится аттестация профессиональных аварийных спасательных служб. Предусмотрены меры по повышению уровня производственного контроля, своевременного обновления технического перевооружения опасных производственных объектов, а также усиливается госнадзор, - сказал Ершов, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны Аскару Мамину.

При этом парламентарий отдельно остановился на материально-техническом оснащении и органов ЧС, которые на протяжении ряда лет испытывают хроническое недофинансирование.

Обеспеченность необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, оборудованием, транспортом, составляет чуть более 58%. Сокращаются расходы на строительство социально-значимых объектов, предназначенных для защиты населения и безопасности территорий страны. В 2021 году финансовые средства в размере более 11 млрд тенге решением республиканской комиссии не поддержаны. В то же время мы видим, что в рамках уточнения республиканского бюджета на 2021 год выделены средства тем администраторам бюджетных программ, которые имеют дебиторскую задолженность. Такого рода подход распределения бюджетных средств при недофинансировании служб по защите населения и обеспечение безопасности территорий страны от ЧС природного и техногенного характера вызывает недоумение, - негодует депутат.

Он добавил, что открытым остается также вопрос социального положения сотрудников ЧС в части обеспечения жильем. Наблюдается большая текучести кадров органов гражданской защиты. При имеющейся штатной численности чуть более 19 тысяч, количество сотрудников, нуждающихся в жилье, составляет 7 800 человек - более 40%.

Сейчас потребность выделения дополнительных денежных средств из республиканского бюджета на жилищные выплаты, составляет порядка 8,6 млрд тенге в год. А ведь это именно спасатели и пожарные находятся в постоянной боевой готовности и первыми приходят на помощь в экстремальных ситуациях, - подчеркнул сенатор.

В связи с этим, Ершов считает необходимым при формировании бюджета на 2022 год предусмотреть финансирование, направленное на должное материально-техническое оснащение органов гражданской защиты. Вдобавок он предлагает включить сотрудников ЧС в число получателей жилищных выплат по аналогии с военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел и антикора. И провести комплексный анализ на предмет полноты и актуальности законодательных мер, направленных на предупреждение и профилактику возникновения ЧС с последующим внесением соответствующих предложений.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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