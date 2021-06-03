В управлении туризма сообщили, что блог-тур организован чтобы повысить узнаваемость Алматы.

В Алматы пригласят зарубежных блогеров за 26 млн тенге. Им покажут город, проведут мастер-класс по приготовлению казахских блюд и вручат памятные подарки, передает zakon.kz.

Telegram-канал Protenge накануне сообщил, что за 26 млн тенге 20 блогерам оплатят перелет из Грузии, Армении, Беларуси, России, Украины, Турции, Кореи, ОАЭ и Гонконга.

В эту сумму входит 5-дневное проживание в пятизвездочной гостинице, трехразовое питание и поездка на Медеу, Кок-тобе и Зеленый базар. Отмечается, что блогерам дадут мастер-класс по приготовлению национальных блюд и перед отлетом вручат памятные подарки.

Мы обратились в управление туризма Алматы. Там рассказали, что блог-тур организован чтобы повысить узнаваемость Алматы и развивать туристский потенциал.

В блог-туре будет 40 зарубежных трэвел-блогеров и медиа-персон с охватом более миллиона человек, также будут микро-инфлюенсеры с аудиторией от 50 тысяч подписчиков. В управлении рассчитывают на то, что работа с зарубежными блогерами повысит поток туристов, желающих посетить Казахстан и Алматы.

На 26 млн тенге ТОО “Туристский Информационный центр города Алматы” планирует организовать два блог-тура по 20 человек. В нем примут участие блогеры и журналисты из Грузии, Армении, Беларуси, России, Украины, Турции, Кореи, ОАЭ, Гонконга.

Эти страны были выбраны, во-первых, из-за того, что там есть платежеспособная аудитория, которая ищет новые локации для путешествий, во-вторых, из-за того, что есть прямые рейсы в Алматы. Программа блог-тура будет включать в себя известные природные и городские достопримечательности, раскрывающие историю и культуру Казахстана.

Помимо посещения туробъектов, организация блог-тура включает в себя визовую поддержку, питание, медицинскую помощь, входные билеты, гида-экскурсовода, встречу и проводы в аэропорту Алматы и обеспечение трансфера в ходе блог-тура. Также для блогеров будет проведен мастер-класс по приготовлению блюд казахской национальной кухни и посещение мастерской ремесленников с фотосессией в национальных костюмах. На память гостям о посещении Казахстана будут подарены национальные сувениры, - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что блог-туры будут проведены с учетом эпидемиологической ситуации в Алматы и Алматинской агломерации.

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