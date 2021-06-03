Объем работ по бурению действительно сократился - Ногаев.

Дефицита нефти в Казахстане не будет, несмотря на сокращение бурения новых скважин, заявил в Мажилисе на расширенном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании на тему "О перспективах развития нефте- и газохимии Республики Казахстан" депутат Азат Сембинов озвучил обеспокоенность сокращением бурения новых скважин. В пример он привел данные, что по приблизительным расчетам экспертов, один км бурения обходится порядка 1,5 млн долларов США.

Принцип прост — чем глубже сырье, тем дороже скважина. Если глубокое бурение слишком дорогое занятие, то самый оптимальный и дешевый вариант — бурение новых скважин, нежели вложение денег в новые технологии. Многие наши месторождения устаревшие. Особенно в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординских областях. Заявленного объема добычи они всегда добивались через дополнительное бурение, потому что других путей нет. Как мы знаем, в прошлом году в Казахстане пробурили всего 807 новых скважин. Что на 23 % меньше показателей предыдущего года. Учитывая , что большинство наших месторождение сократило бурение новых скважин, не ждет ли нас дефицит нефти? Что делаете, чтобы предотвратить его? — спросил депутат.

Министр энергетики Нурлан Ногаев объяснил, что бурение является звеном в большой системе, и эти мероприятия предусмотрены в проектных документах.

Он добавил, что при обнаружении месторождения, чтобы изучить запасы пробуривается необходимое количество скважин и затем по мере эксплуатации и прохождении определенного периода времени нужно уточнить эти запасы. Или необходимо принять мероприятие на рациональное использование недр с сохранением всех технических и экологических требований.

Министр уточнил, что объем работ по бурению действительно сократился, но дефицита нефти не будет.

В прошлом году мы снизили добычу с планового 90 млн тонн на 85 млн тонн. У нас дефицита нефти не будет... В этом отношении хотел бы сказать, что объем работ по бурению на самом деле сократился. В частности это из-за мировой пандемии, снижения экономической активности, снижения спроса на нефть и нефтепродукты. Как я уже говорил, была опасность возможной остановки нефтепроводов, что могло привести к остановке месторождений. Но хотел бы повторить, что благодаря профессионализму и принятия необходимых мер нам удалось не останавливать месторождения, немного сократить, но выполнить все технических и технологические мероприятия, которые позволили без крупного ущерба выйти с этой ситуации, — объяснил Ногаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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