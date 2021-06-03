Общественный транспорт не будет работать 6 июня в Нур-Султане

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В автобусном парке проведут дезинфекционные работы.
6 июня общественный транспорт Нур-Султана не будет работать, сообщает zakon.kz.
По данным акимата столицы, соответствующее ограничение прописано в постановлении Главного государственного санитарного врача Нур-Султана.
На один день приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов, - говорится в документе.
В воскресенье в автобусном парке будут проводиться дезинфекционные работы.
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