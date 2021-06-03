Завершена посевная кампания в Акмолинской области

Яровой сев проведен на площади 4,9 млн га.

В Акмолинской области завершена посевная кампания.

По данным управления внутренней политики, область одна из первых завершила страду в северной части.

Яровой сев проведен на площади 4,9 млн га, что превышает показателей прошлого года. Главная продовольственная культура – пшеница, посеяна на площади 3,8 млн га. Также аграриями засеяны масличные культуры, картофель и кормовые культуры.

Правильная организация труда, ответственность крестьян, а также благоприятные климатические условия поспособствовал начать страду раньше и успешно завершить в сжатые сроки без сбоев, - подчеркнул руководитель областного ведомства Димаш Таласбаев.

В целях получения качественного урожая, предприятиями также проведено снегозадержание зимой и работы по закрытию влаги в предпосевной обработке.

Стоит отметить, что благодаря государственной поддержке за последние годы наблюдается устойчивая тенденция получения стабильного урожая сельскохозяйственных культур. Ежегодно Правительством страны выделяются средства для приобретения топлива по удешевленной цене, предусмотрены субсидии для фермеров.

К слову, всего, в посевной кампании текущего года участвовали более 16 тысяч единиц зерновых сеялок и более 1,3 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов.

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