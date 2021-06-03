Почему в туристических местах Казахстана до сих пор нет связи

Работа по решению этой проблемы уже начата.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, почему в туристические места Казахстана тяжело провести связь, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, работа по решению этой проблемы уже начата совместно с министерством культуры и спорта, но есть сложности.

В национальных парках, на туристических тропах, чтобы дать сигнал сотовой связи, нужны базовые станции. Они сами по себе установиться не могут, поэтому нужны антенно-мачтовые сооружения. Их соорудить не так сложно в принципе, но подвести энергетику - это сложность. Поэтому сейчас эти работы будут оценены, и мы представим государству какие средства на это необходимы. После этого министерство культуры и спорта уже будет понимать, как изыскивать средства, - сообщил Багдат Мусин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр отметил, что еще 1200 сел в Казахстане не обеспечены интернетом, не говоря о том, как тяжело оператором будет подвести связь в степи или горах.

Для того, чтобы туристический потенциал развивать и дать возможность посылать сигнал SOS, дать в принципе сотовый сигнал, нужно чтобы государство выделило конкретные средства. Мы сейчас совместно с министерством культуры и спорта прорабатываем, какими способами можно выделить средства для этих зон, чтобы там хоть какое-то покрытие интернетом обеспечить, - пояснил глава ведомства.

Мусин пообещал, что готов решить этот вопрос. Проблема лишь в том, кто предоставит средства для проведения связи в туристические зоны.

Для нас посчитать - не тяжело. Мы в течение месяца получим заявку от отраслевого министерства, выберем точки и конкретно обозначим сколько средств понадобится. То есть энергетика и так далее - это не наша компетенция. Мы готовы с операторами решить этот вопрос, начать решать этот вопрос хоть завтра. Но вопрос - за чей счет? Кто будет предоставлять бюджетные средства? Вот этот вопрос трудоемкий, я думаю, отраслевое министерство, которое курирует развитие туризма, должно определиться за чей счет это все будет реализовываться. Мы с операторами совместно хоть завтра готовы начать устанавливать, - заключил министр.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека - учитель и ученица. Еще одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее нашли живой.

Из-за отсутствия связи очевидцы не могли сообщить о случившемся. Позднее в МЧС сообщили, что Чарынский каньон не относится к селеопасным участкам, а от "Казгидромет" не было сообщения о штормовом предупреждении.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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