Пока Казахстан будет писать программы по развитию, нас обойдут конкуренты — депутат

При разработке нацпроекта нефтегазохимической отрасли нужно учесть, что мы переходим на формат лаконичных национальных проектов, в которых должно быть главенство результата над процессом, сказал депутат.

Продукция отечественной нефтегазохимии может остаться невостребованной, пока мы будем писать и принимать программы с большим количеством индикаторов. Об этом на расширенном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользованию в Мажилисе заявил председатель Комитета Александр Милютин, передает корреспондент zakon.kz.

На заседании на тему "О перспективах развития нефте- и газохимии Республики Казахстан" депутат Александр Милютин сообщил, что по оценкам экспертов в 2030 году спрос на полипропилен будет около 98 млн тонн, а спрос на полиэтилен увеличится до 161 млн тонн.

По его словам, у Казахстана есть реальная возможность занять эту нишу производителей нефтегазохимических продуктов, но это получится при слаженной работе всех госструктур, квазигоссектора, местных исполнительных органов и производственников.

Президент на расширенном заседании правительства отметил, что одним из направлений работы — развитие нефтегазохимии, что позволит значительно диверсифицировать экономику страны. Однако было отмечено, что проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет. В связи с этим было дано поручение принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать условия для потенциальных инвесторов. В апреле также прозвучала критика по вопросу развития национального индустриального нефтехимического технопарка. С 2015 года на развитие СЭЗ выделено 162 млрд тенге, однако запущен всего один проект. В целом глава государства поставил под сомнение эффективность деятельности СЭЗ, — напомнил депутат.

Он добавил, что на заседании не раз были отмечены большие ожидания, связанные с нефтегазохимией в стране, однако высказанная депутатами критика объективна.

Так, например, мажилисменов беспокоит низкая эффективность развития отрасли и множество программ и большим количеством индикаторов.

Нас беспокоит низкая эффективность развития отрасли. Ощутимых результатов пока нет, хвастать чем-то еще рано. Недостаточно написать множество программ с большим количеством индикаторов. Их и так уже разработано немало. Пока мы будем их принимать и разрабатывать, конкуренты на мировом рынке не будут ждать. Наша продукция может остаться невостребованной. В Послании Президент отметил, что мы переходим на формат лаконичных национальных проектов, в которых должно быть главенство результата над процессом. Это необходимо учесть при разработке национального проекта нефтегазохимической отрасли. Здесь должны быть долгосрочные перспективы на 20-30 лет с учетом всего капиталоемкого процесса, — отметил Милютин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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