Экс-глава Комитета по водным ресурсам МСХ РК выйдет на свободу досрочно

Он был приговорен к пяти годам заключения, выйдет, отсидев примерно полтора года.

Бывший глава Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев выйдет из мест заключения условно-досрочно, передает zakon.kz.

Об этом сообщили адвокат Ерлан Макенов.

Сегодня апелляционная коллегия по уголовным делам города Нур-Султана отменила Постановление Байконырского суда №2. И вынесла новое постановление об удовлетворении Ходатайства Абишева Ислама Алмахановича об условно досрочном освобождении. Основанием явился возраст нашего подзащитного и отсутствие злостных нарушений, - написал он в facebook.

Ислам Абишев в феврале 2020 года был приговорен к пяти годам заключения за покушение на получение взятки в размере свыше 60 миллионов тенге, путем вымогательства за заключение договора по реконструкции Соколовского водопровода (ст.24 ч.3, ст.366 ч.4 УК).

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