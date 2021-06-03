Китайцы решили пожарить мясо на Lamborghini и чуть не сожгли суперкар

В Китае захотели приготовить мясо и чуть не сожгли Lamborghini

В Китае компания молодых людей выбрала необычный способ для приготовления мяса, из-за чего пострадало элитное авто, об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой на YouTube.

Парни решили приготовить мясо на шампуре с помощью пламени из трубы при запуске двигателя Lamborghini Aventador на высоких оборотах.Один из них протянул шампур прямо к выхлопной трубе заведенной машины.

Ребята хотели получить шашлык с дымком, однако что-то пошло не по плану.

"Повара" просчитались и в самый разгар "готовки" из моторного отсека повалил сильный дым, а на землю вытекла охлаждающая жидкость.

Ребята чуть было не сожгли Lamborghini Aventador. Парни заметались в панике, пытаясь предотвратить возгорание. Эксперт, в свою очередь, отметил, что такого финала стоит ожидать, учитывая не прогретый двигатель.

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