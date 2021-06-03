Когда вакцинированные казахстанцы начнут отображаться в Ashyq 

По плану в начале следующей недели.

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в ближайшие дни вакцинированные казахстанцы получат зеленый статус в приложении Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

Мы с министерством здравоохранения эту работу проводим. В начале следующей недели у нас такой план, что все вакцинированные будут иметь зеленый статус в приложении Ashyq при его использовании, - сообщил Багдат Мусин.

Синий статус будут так же, как и сейчас, иметь нейтральные лица - не имеющие положительного ПЦР и не являющиеся близкими контактными.

Ранее сообщалось, что паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq к 1 июля.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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