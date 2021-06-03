Более 44 млн тенге пошлины не выплатили в Шымкенте за VIP-номера авто

Одновременно с этим за первичную регистрацию 130 транспортных средств в бюджет не поступили сборы на сумму 123,2 млн тенге.

В Шымкенте Департамент государственных доходов при проведении налогового контроля по оплате государственной пошлины и сборов выявил крупную недостачу, передает zakon.kz.

В ходе недавней проверки уполномоченных органов выявлены факты неуплаты в бюджет государственной пошлины по 148 автотранспортным средствам за выдачу государственного номерного знака повышенного спроса (VIP номера) на общую сумму 44,6 млн тенге. Комитет госдоходов РК.

Одновременно с этим за первичную регистрацию 130 транспортных средств в бюджет не поступили сборы на сумму 123,2 млн тенге.

Не дошли до бюджета и 155,1 млн тенге индивидуального подоходного налога за привлечение иностранной рабочей силы.

Таким образом, свыше 320 млн тенге не поступило в государственный бюджет, - резюмировали в КГД.

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