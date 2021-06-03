Тарифы на медуслуги должны быть адекватными – депутат

С переходом на ОСМС финансирование отрасли увеличилось на 70%.

Вопросы обеспечения прозрачности системы бюджетирования здравоохранения и формирования тарифов на медицинские услуги поднял депутат Мажилиса, член фракции партии "Nur Otan" Галымжан Елеуов, направив свой депутатский запрос Министерству здравоохранения, сообщает zakon.kz.

По словам депутата, с переходом на ОСМС финансирование отрасли увеличилось на 70%, при этом декларировалось выстраивание современной прозрачной тарифной системы. Однако по факту реформа не обеспечила открытости бюджета здравоохранения, хотя речь идет об 1 трлн 800 млрд тенге без учета средств, выделяемых на эту сферу на местах.

На официальных сайтах Министерства здравоохранения и Фонда социального медицинского страхования нет данных, касающихся процессов планирования, исполнения и отчетности бюджета, почему и как сформированы те или иные тарифы, какие исходные данные брались для расчетов. Отсюда и нарастающий кризис доверия к системе, - отмечает Галымжан Елеуов.

По мнению депутата, население вынуждено обращаться за платной медицинской помощью в частные клиники из-за длительных сроков ожидания наиболее востребованных услуг в связи с недостаточным оснащением медицинским оборудованием и низкой обеспеченностью профильными специалистами в клиниках, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и системе ОСМС. Частные же центры зачастую не участвуют в оказании консультативно-диагностической помощи по ГОБМП/ОСМС из-за непривлекательности тарифов.

Установленные тарифы зачастую значительно занижены, не отражают адекватной стоимости медицинских услуг и не учитывают реальных потребностей медицинских организаций. Тариф на медицинскую услугу, например, на консультацию врача, может быть в десять раз ниже по сравнению с рыночной стоимостью такой услуги. По мнению Галымжана Елеуова, требуют пересмотра тарифы на лабораторные исследования и методы функциональной диагностики, где заявляемая возмещаемая государством и Фондом стоимость не покрывает даже себестоимости необходимых реагентов, расходных материалов, износ оборудования.

Тарифы за медицинские услуги не предусматривают инвестиционную составляющую по медицинскому оборудованию. А значит, больницы не могут аккумулировать средства для обновления парка медицинской техники, чтобы иметь возможность закупать современное высокотехнологичное оборудование. В конце концов, это в целом приводит к устареванию оснащенности инфраструктуры и препятствует внедрению современных методов лечения, - отмечает депутат Мажилиса.

Галымжан Елеуов также отмечает непрозрачность системы применения различных поправочных коэффициентов, отличия которых в зависимости от региона никак не обоснованы и требуют разъяснения. Также в зависимости от региона может существенно отличаться и стоимость лечения одного больного.

Например, стоимость лечения онкологического пациента в Нур-Султане составляет почти 19 тысяч тенге, а Костанайской и Акмолинской областях – 11 200. Пролечить больного туберкулезом в Актобе стоит 239 тысяч, а в Павлодарской области – 335 тысяч, - отмечает депутат.

По мнению мажилисмена, принципам равной доступности к медицинским услугам для всего населения страны противоречит и значительная разница в общем финансировании системы здравоохранения регионов при пересчете на душу населения.

В своем запросе Министерству здравоохранения Галымжан Елеуов предложил раскрыть бюджет здравоохранения в разрезе регионов с детальной разбивкой по видам помощи и обоснованиями выделяемых сумм, обеспечить равное финансирование на душу населения вне зависимости от региона проживания гражданина, а также сделать обсуждение и утверждение тарифов прозрачным и коллегиальным процессом.

Кроме того, мажилисмен считает необходимым обеспечить предоставление персонализированной информации для граждан о государственных расходах на медицинские услуги: каждому гражданину в режиме реального времени должна приходить информация, сколько фактически ФСМС заплатил за его лечение.

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