"Подумал, что упал самолет". В Алматы КамАЗ устроил переполох

Он снес опоры газовой трубы и два забора.

В Алматы произошло ДТП с участием КамАЗа и легковушки, передает zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Енисейская - Папанина. В южном направлении по Папанина двигался КамАЗ. На перекрестке перед ним с Енисейской выскочила Kia Rio. Водитель большегруза не успел затормозить и протаранил легковушку.

От удара Kia развернуло в обратном направлении и отбросило на тротуар. К счастью, там не было пешеходов.

А КамАЗ тоже выехал на тротуар, проехал дальше в сторону жилых домов, снес опоры газовой трубы и по ней, как по рельсам, поехал дальше, вырвав газовые трубы из частных домов и зацепив их заборы.

В результате ДТП пострадал водитель КамАЗа, его госпитализировали.

Жилец одного из домов, чей забор пострадал, рассказал, что от жуткого грохота решил, что это самолет упал. С его слов, это уже третий случай, когда к нему на участок залетает машина. Все из-за того, что водители игнорируют знак "Уступи дорогу" на перекрестке.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции и газовой службы.

Стоит отметить, что Kia Rio была новой.

В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что сегодня, 3 июня, около 13:30 гражданин Ш., 1995 года рождения, управляя Kia Rio, не выполнил требования дорожного знака 2.4 (уступи дорогу). Он столкнулся с КамАЗом, за рулем которой находился гражданин М., 1952 года рождения.

В результате столкновение с Kia Rio грузовая автомашина КамАЗ выехала на западную обочину, где допустила наезд на металлические ограждения двух домов, а также на опору газопровода. Факт принят в производство сотрудниками районного управления полиции, - сказал начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

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