"КазМунайГаз" направит до 80 млн долларов на улучшение экологии Атырау

Атырауский НПЗ также планирует сократить выбросы парниковых газов и свести к минимуму воздействие на качество атмосферного воздуха.

Сегодня Атырауский НПЗ и Европейский банк реконструкции и развития подписали Соглашение о финансировании проекта TAZALYQ на сумму 80 млн долларов.

Мероприятие состоялось в рамках международного конгресса "ECOJER" – "Формируй устойчивое будущее!" в городе Нур-Султан. Гарантии об исполнении обязательств АНПЗ в пользу ЕБРР предоставляет национальная "КазМунайГаз". Проект TAZALYQ предусматривает модернизацию очистных сооружений сточных вод АНПЗ и рекультивацию полей испарения площадью 860 гектаров.

Также в рамках проекта планируется строительство нового трубопровода длиной 3,5 км для подачи сточных вод АНПЗ на очистные сооружения взамен существующего открытого отводящего канала. Образуемые на предприятии сточные воды будут проходить двухэтапную очистку на новых механических, а затем на существующих биологических очистных сооружениях.

Часть очищенной воды будет возвращаться для повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на строящиеся в настоящее время очистные сооружения г. Атырау. В свою очередь, это позволит сократить забор пресной воды из реки Урал, – отметил начальник отдела организации строительства Атырауского НПЗ Данияр Сулейменов.

По его словам, Атырауский НПЗ также планирует сократить выбросы парниковых газов и свести к минимуму воздействие на качество атмосферного воздуха. Завершение проекта планируется осуществить до 2023 года, в период строительства будет создано до 150 рабочих мест.

Как отмечают в "КазМунайГазе", реализация проекта TAZALYQ позволит улучшить состояние окружающей среды Атырау, будет содействовать развитию экологически чистых технологий и позволит минимизировать воздействие Атырауского НПЗ на окружающую среду региона.

В то же время, участие ЕБРР предполагает высокие требования в отношении экологических стандартов. В частности, проект должен соответствовать экологической и социальной политике ЕБРР, а также требует применения наилучших доступных технологий, принятых в Европейском союзе при разработке проектных решений, подчеркнули в компании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!