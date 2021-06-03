Казахстанцы смогут попасть в ЦОНы по Ashyq

Сейчас действует система бронирования.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предложило ввести в ЦОНах систему Ashyq, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас в ЦОНах действует система бронирования.

Мы хотим перейти на формат Ashyq, то есть в ЦОНах предлагаем отменить бронирование. И, если у человека нет риска распространения коронавируса, то его можно обслужить. Потому что есть люди, которые получают услуги за пять минут, есть, которые за 15 минут. Очень тяжело время зафиксировать. И всем известно, что любое ограничение рождает коррупционные риски. Чтобы это убрать, мы это предлагаем, - сказал глава ведомства Багдат Мусин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что правительством уже поддержано введение такого пилота в нескольких регионах страны.

Сроки введения будут зависеть от решения санврача, мы свое предложение внесли в МВК. Но бронь на совсем не будем убирать. Если комиссия предоставит возможность, то можно будет приходить в ЦОНы и без брони, - уточнил министр .

Ранее он рассказал, когда вакцинированные казахстанцы получат зеленый статус в Ashyq.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!