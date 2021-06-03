Nestle признала, что выпускает нездоровое питание

Крупнейший производитель продовольствия в мире обнародовал неприятные факты.

Крупнейшая компания по производству продуктов питания швейцарская Nestle признала, что большинство ее продуктов не соответствуют современным стандартам здоровой пищи, передает zakon.kz.

Как сообщает Коммерсант признание содержится во внутренней презентации компании, с которой ознакомилась Financial Times (FT).

По данным газеты, презентация была подготовлена в начале года и была распространена среди топ-менеджеров компании. Из нее, как сообщает FT, следует, что только 37% продуктов питания и напитков, производимых Nestle (исключая корм для животных и специализированное медицинское питание), превышают рейтинг 3,5 пункта в соответствии с системой здорового питания Австралии.

Эта пятизвездная система, как сообщается, используется в исследованиях специалистами по всему миру. В самой компании Nestle признают, что 3,5 пункта по этой системе является "признанным порогом для определения".

Как следует из презентации примерно 70% продуктов (доля рассчитывалась по выручке) не смогли получить рейтинг 3,5. В сегменте напитков (за исключением чистого кофе) нездоровыми признаны 96% товаров, в сегменте конфет и мороженного - 99%. Впрочем, 82% минеральной воды и 60% молочных продуктов сумели получить более 3,5 пункта.

Мы внесли значительные улучшения в наши продукты… тем не менее наш портфель все еще не соответствует внешним определениям здоровья в условиях, когда регуляторное давление и требования потребителей зашкаливают,- цитирует FT внутренний документ компании.

Расчеты исключают детское питание, корма для домашних животных, кофе и питание для людей с некоторыми особыми заболеваниями. Таким образом, данные охватывают примерно половину ежегодной выручки компании.

За последние годы мы выпустили тысячи продуктов для детей и семей, которые соответствуют внешним… стандартам… Мы верим в то, что здоровая диета означает нахождение баланса между здоровьем и радостью. Это включает в себя нахождение места для лакомств, потребляемых умеренно, - добавил представитель компании

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