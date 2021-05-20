Число административных правонарушений в сфере религии снизилось в ВКО

Акиматом области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с религиозными объединениями.

В результате совместной профилактической работы управления по делам религий Восточно-Казахстанской области с правоохранительными органами в регионе снизилось количество административных правонарушений в курируемой сфере.

По данным Semeyainasy, так, если в 2019 году было зарегистрировано 6 административных правонарушений, то в 2020 году их количество снизилось до 2. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции об итогах работы ведоства за прошедший период и планах на 2021 год с участием заместителя руководителя управления Аскара Исабаева.

В прошлом году на территории области осуществляли религиозную деятельность 314 религиозных объединений и их филиалов: ислам, православие, католицизм, протестантизм, община "Свидетей Иеговы", кришнаитский и иудейский приходы.

Количество миссионеров составило 6 человек.

Акиматом Восточно-Казахстанской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с религиозными объединениями. При акимате области, а также акиматах городов и районов действуют Советы по связям с религиозными объединениями, которые служат диалоговой площадкой для взаимодействия государственных органов с различными конфессиями. Кроме того, действует Клуб руководителей религиозных объединений области, используется потенциал религиозных праздников для укрепления межконфессионального согласия, – сказал Аскар Исабаев.

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