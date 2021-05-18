Более 300 предпринимателей ВКО участвуют в ASHYQ

Выдано 329 QR-кодов для внедрения проекта на объектах бизнеса, в то же время восемь недобросовестных участников будут из него исключены.

Палата предпринимателей ВКО осуществляет прием заявок и сопровождение субъектов МСБ, пожелавших использовать ASHYQ при осуществлении своей деятельности, передает корреспондент Устинка LIVE.

На 18 мая по ВКО предпринимателям выдано 329 QR-кодов. Из этого количества 244 субъекта являются официальными участниками проекта ASHYQ, в том числе 11 добровольцев, то есть предпринимателей, объекты которых не подлежат приостановлению деятельности в период ограничений. Еще 85 предприятий на данный момент тестируют проект, - привела статистические данные координатор проекта в ПП ВКО Инкар Ержанкызы.

В разрезе сфер деятельности в проект вошли сауны, бани и бассейны, предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, компьютерные клубы, бильярдные и боулинги, межобластные и городские нерегулярные перевозки, СПА-салоны и фитнес-центры, высшие учебные заведения, воинские части. Заявки в основном поступают от субъектов бизнеса из городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, а также из Алтайского и Зайсанского районов.

Мы осуществляем сопровождение предпринимателей от подачи заявки до вступления в ряды официальных участников проекта. Помогаем скачивать QR-код, предоставляем материалы для размещения на входе, содействуем в получении "режима охранника", при котором вход возможен без смартфона по удостоверению личности. Ежедневно Палата направляет списки участников в Управление цифровизации и архивов ВКО для размещения на сайте акимата области. Также нами создан WhatsApp-чат для участников проекта, благодаря чему все возникающие технические вопросы отрабатываются оперативно с разработчиками приложения ASHYQ, - комментирует Инкар Аманбаева.

Кроме того, в акимат направлен перечень из восьми объектов бизнеса, на которых зафиксировано низкое количество регистрации посетителей по QR-коду (check-in) в период с 29 апреля по 12 мая текущего года. Этот показатель составил 2,5% от общего количества участников проекта в области. В их число вошли три компьютерных клуба из Усть-Каменогорска, два кафе из Риддера и Семея, бильярдный клуб из Риддера и две сауны из этих же городов. Сами предприниматели объясняют данные малым количеством посетителей, но так ли это на самом деле, будет определять уполномоченный орган.

Нам часто задают вопросы, касающиеся защиты персональных данных. В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мобильное приложение ASHYQ не содержит в себе никакой информации о гражданах, статус посетителя определяется за счет интеграции приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК, - рассказала Инкар Аманбаева.

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