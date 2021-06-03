Летальные исходы от "черной плесени" зафиксированы еще в двух странах

В Иране и Египте зарегистрированы несколько случаев смерти от мукормикоза.

Первые летальные исходы от мукормикоза зафиксированы в разных странах, об этом сообщает zakon.kz, со ссылкой местные СМИ.

Мукормикоз - болезнь, известная как "черная плесень", обнаружена в Иране и Египте.

На юге Ирака, в провинции Де-Кар как минимум два человека умерли от грибковой инфекции. В городе Насирия зафиксировали четыре заражения и два летальных исхода. Такие данные приводит телеканал Rudaw, со ссылкой на представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

Отмечается, что два летальных случая, зафиксированных в Ираке, были связаны с осложнениями после коронавируса.

В Египте зафиксированы семь случаев заражений, об этом региональным СМИ рассказал Осман Шаалян, ректор Университета Заказик на севере страны. В больничном комплексе университета проходят лечение инфицированные пациенты.

Все случаи заражения, по словам Шааляна, диагностированы в провинции Шаркия, у людей с ослабленным иммунитетом на фоне перенесенных заболеваний, в том числе после COVID-19.

Трем заразившимся были сделаны операции по удалению поврежденных плесенью органов, один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные стабильны. доктор Осман Шаалян

Инфекционная грибковая болезнь, является осложнением после инфекции и может возникнуть у людей, пребывающих в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде. Грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог.

Заболевание особенно опасно для тех, кто страдает от диабета или от ослабленного иммунитета, в том числе после COVID-19.

В Индии выявлено свыше 11 тыс. случаев заболевания инфекцией.

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