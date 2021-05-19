Даниал Ахметов о переходе ВКО в "зеленую" зону: В этом заслуга каждого жителя

Я призываю своих земляков не пренебрегать мерами индивидуальной защиты - аким.

Аким области напомнил, что 17 мая регион перешел из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавируса, передает Noks.kz.

Восточно-Казахстанская область находится в "зеленой" зоне. В этом заслуга каждого жителя региона, кто ответственно подошел к соблюдению санитарных требований, — отметил аким ВКО Даниал Ахметов. — Благодаря центру локализации очагов COVID-19, сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы и полиции, а также приложению "Я на карантине" идет оперативная работа по выявлению и изоляции контактных. Я благодарен всем, кто соблюдает санитарно-эпидемиологические нормы, кто адекватно, с пониманием относится к сложившейся ситуации и ограничениям. Общими усилиями мы смогли перейти из желтой зоны в зеленую.

Теперь важно закрепить и не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Поэтому, несмотря на то, что наступает сезон дач и отпусков, я призываю своих земляков не пренебрегать мерами индивидуальной защиты, — добавил аким.

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