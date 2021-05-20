8 предпринимателей ВКО исключат из проекта Ashyq

В ВКО предпринимателям выдано 329 QR-кодов.

За низкие показатели предпринимателей ВКО будут исключать из проекта Ashyq, сообщает корреспондент Altaynews.

По данным пресс-службы ПП ВКО, в регионе выдано свыше 300 QR-кодов для внедрения проекта Ashyq на объектах бизнеса. В то же время 8 недобросовестных участников будут исключены из проекта.

О ходе реализации проекта Ashyq в Восточно-Казахстанской области по состоянию на 18 мая этого года рассказала начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ВКО Инкар Аманбаева.

По ее словам, в ВКО предпринимателям выдано 329 QR-кодов. Из этого количества 244 субъекта являются официальными участниками проекта Ashyq. В том числе 11 добровольцев из числа предпринимателей, объекты которых не подлежат приостановлению деятельности в период ограничений. Еще 85 предприятий на данный момент тестируют проект.

В разрезе сфер деятельности в проект вошли сауны, бани и бассейны, предприятия общественного питания, кинотеатры и театры, компьютерные клубы, бильярдные и боулинги, межобластные и городские нерегулярные перевозки, спа-салоны и фитнес-центры, высшие учебные заведения, воинские части. Заявки в основном поступают от субъектов бизнеса из городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, а также из района Алтай и Зайсанского района.

Мы осуществляем сопровождение предпринимателей от подачи заявки до вступления в ряды официальных участников проекта, – прокомментировала Инкар Аманбаева. – Помогаем скачивать QR-код, предоставляем материалы для размещения на входе, содействуем в получении «режима охранника», при котором вход возможен без смартфона по удостоверению личности. Ежедневно мы направляем списки участников в Управление цифровизации и архивов ВКО для размещения на сайте акимата области. Также нами создан WhatsApp-чат для участников проекта, благодаря чему все возникающие технические вопросы отрабатываются оперативно с разработчиками приложения Ashyq.

Представитель РПП сообщила, что 14 мая в акимат был направлен перечень из 8 объектов бизнеса, на которых зафиксировано низкое количество регистрации посетителей по QR-коду (check-in) в период с 29 апреля по 12 мая текущего года. Этот показатель составил 2,5 процента от общего количества участников проекта по Восточно-Казахстанской области. В число таких предприятий вошли 3 компьютерных клуба из Усть-Каменогорска, 2 кафе из Риддера и Семея, бильярдный клуб из Риддера и 2 сауны из Семея и Риддера. Сами предприниматели объясняют свои данные малым количеством посетителей. Но так ли это на самом деле, определит уполномоченный орган.

Инкар Аманбаева сообщила, что от жителей области часто поступают вопросы, касающиеся защиты персональных данных.

В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мобильное приложение Ashyq не содержит в себе никакой базы данных о гражданах, – заверила она. – Статус посетителя определяется за счет интеграции приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК.

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