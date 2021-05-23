Предпринимателям Алаколя разъяснили формат работы в новом сезоне

В летний сезон будет ежедневно задействовано 16 автобусов на 768 мест.

Постоянная комплексная рабочая группа по развитию туризма на побережье озера Алаколь встретилась с предпринимателями, чтобы разъяснить формат работы субъектов туристского бизнеса в условиях пандемии КВИ.

В совещании приняли участие порядка 30 владельцев баз отдыха и их представители. По информации руководителя Управления туризма и внешних связей Марата Кабакова, в рамках проекта постановления главного государственного санитарного врача области для возобновления своей деятельности в текущий туристский сезон предпринимателям необходимо получить акт соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам в электронном формате на сайте Info.Kazakhstan, акт готовности объекта от местной мониторинговой группы и организовать прием посетителей посредством мобильного приложения Ashyq. Бизнесмены полностью поддержали данные инициативы.

Помимо этого, во время совещания предпринимателям рассказали об обеспечении транспортной доступности побережья.

В связи с закрытием аэропорта в селе Урджар на реконструкцию увеличено количество вагонов на железнодорожных маршрутах из городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей. Всего будет задействовано 69 вагонов на 3330 мест с отправлением по 3 раза в неделю. Вместе с тем в 2 раза увеличено количество автобусов. Так, в летний сезон будет ежедневно задействовано 16 автобусов на 768 мест. Вопрос дополнительного увеличения транспортного сообщения будет рассматриваться при повышении спроса, – отметил Марат Кабаков.

Члены рабочей группы также обсудили с бизнесменами необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм, важность профилактики нарушений экологического, земельного законодательства и природопользования, соблюдения правил пожарной безопасности, сохранения общественного порядка, а также провели разъяснение по мерам государственной поддержки, соблюдению налогового законодательства, ведению прозрачного бизнеса.

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