Строительство гигантской дамбы в Атырау и проект Tazalyq оценили в 80 млн долларов

Проект Tazalyq предусматривает минимизацию воздействия завода на окружающую среду.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о финансировании проекта Tazalyq на сумму 80 млн долларов. Мероприятие состоялось в рамках I-го международного конгресса "ECOJER" – "Формируй устойчивое будущее!", прошедшего 3 июня в городе Нур-Султан, передает zakon.kz.

В рамках проекта Tazalyq уже начали возводить многотонную дамбу. Накануне Атырауский нефтеперерабатывающий завод показал ход строительства на пруду "Тухлая балка". Чтобы возвести гигантское строение, на объект завезли более 2 тысяч грузовиков грунта.

По словам директора ЕБРР по Казахстану Агриса Прейманиса, участие банка знаменует самые высокие требования и соблюдение всех стандартов проектом Tazalyq. Так, он должен соответствовать экологической и социальной политике ЕБРР, пройти необходимые оценки и исследования и применять наилучшие доступные технологии, принятые в Европейском союзе при разработке проектных решений. Проект планируется осуществить до 2023 года, в период строительства будет создано до 150 рабочих мест.

Так, в рамках проекта Tazalyq построят новый трубопровод длиной 3,5 км для подачи сточных вод АНПЗ на очистные сооружения взамен существующего открытого отводящего канала.

Проект Tazalyq предусматривает минимизацию воздействия завода на окружающую среду и состоит из двух этапов: реконструкции канала и рекультивации полей испарения, а также реконструкции механических очистных сооружений. Все сточные воды из АНПЗ будут проходить двухэтапную очистку на новых механических, а затем на существующих биологических очистных сооружениях. Часть очищенной воды будет возвращаться для повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на строящиеся в настоящее время очистные сооружения города Атырау, - рассказал начальник отдела организации строительства АПНЗ Данияр Сулейменов.

Часть очищенной воды будет возвращаться для повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на строящиеся в настоящее время очистные сооружения города Атырау. В свою очередь, это также позволит сократить использование пресной воды из реки Урал.

Генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай отметил, что реализация проекта улучшит состояние окружающей среды Атырау, будет содействовать развитию экологически чистых технологий и "зеленой" экономики, окажет благотворное влияние на здоровье жителей города и позволит минимизировать воздействие АНПЗ на окружающую среду, флору и фауну Атырауского региона.

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