Казахстан передаст Таджикистану боеприпасы в качестве военной помощи

Передаваемое военное имущество освобождается от взимания всех видов пошлин, налогов и сборов.

Министерство обороны РК разработало проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передает zakon.kz.

Ратификация Соглашения позволит создать правовую основу для разовой передачи Республикой Казахстан военного имущества Республике Таджикистан, - говорится в пояснительной записке.

В частности, планируется передать Таджикистану: 5,45 мм патроны с пулей ПС - 3 000 240 штук23 мм патроны - 20 076 штук82 мм выстрелы минометные - 10 000 штук.

Как отмечается, казахстанская сторона обеспечивает доставку военного имущества железнодорожным транспортом с территории РК (станция Отар, Жамбылская область) до территории Таджикистана (станция Рохати, город Душанбе), где назначенные уполномоченными органами сторон представители произведут их надлежащий прием и передачу.

Как следует из соглашения, передаваемое военное имущество освобождается от взимания всех видов пошлин, налогов и сборов.

Таджикистанская сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в в своей стране.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 июня.

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