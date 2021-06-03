Токаев рассказал о безусловном активе страны

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Вопросы улучшения окружающей среды являются приоритетными в деятельности нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев направил приветственное обращение участникам Международного конгресса ECOJER "Формируй устойчивое будущее", проходящего в онлайн-формате, сообщает zakon.kz.
По информации Берика Уали, обращение зачитал спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.
Вопросы улучшения окружающей среды являются приоритетными в деятельности нашего государства. Правительство Казахстана проводит последовательные реформы, направленные на гармонизацию экологического законодательства со стандартами стран ОЭСР и применение лучших мировых практик. Пандемия напомнила об исключительной важности экологии, которая прямо влияет на темпы экономического роста, социальное благополучие и качество жизни граждан. По оценкам экспертов, плохое качество воздуха замедляет рост экономики и приводит к потерям ВВП Казахстана на уровне 1,5-2% ежегодно, - говорится в письме.
Концепция устойчивого развития предусматривает гармоничное взаимодействие триады "экология-экономика-общество".
Мы не можем откладывать в долгий ящик решение экологических проблем. Глобальный энергетический переход, развитие инноваций, цифровизация меняют конъюнктуру мировых рынков и требуют применения новых подходов к обеспечению устойчивого экономического роста. Казахстан обладает богатыми природными ресурсами. Это наш безусловный актив. Вместе с тем, перед нашей страной стоит задача не только добывать сырье, но и развивать его глубокую переработку с учетом принципов циркулярной экономики и внедрения новейших технологий, - отметил глава государства.
Казахстан активно выступает за взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере изменения климата.
В декабре прошлого года на "Саммите по климатическим амбициям" я заявил о стремлении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Правительство уже приступило к разработке долгосрочной стратегии развития, направленной на достижение целей по снижению выбросов парниковых газов и декарбонизации экономики. Приветствую создание новой диалоговой площадки, объединившей усилия общественности, бизнеса и власти для достижения устойчивого развития, решения проблем экологии, повышения экологической культуры. Надеюсь, что проведение заседаний Конгресса в канун Всемирного дня окружающей среды станет доброй традицией. Желаю всем участникам плодотворной работы и успехов в благородном деле защиты окружающей среды! - заключил Президент.
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