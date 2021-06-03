Сагинтаев проверил социальное и инфраструктурное развитие Бостандыкского района

Аким посетил ряд социальных объектов.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил ход реализации инфраструктурных и социальных проектов Бостандыкского района.

В микрорайоне Баганашыл на территории садового товарищества "Бак Алма" ведутся работы по укреплению опасного участка склона протяженностью около 350 метров. Из-за дождей происходит вымывание грунта с образованием глубоких вертикальных трещин и оползневые сходы. Устройство габионных конструкций позволит исключить риск обрушения склона и схода оползня. Таким образом, будет обеспечена безопасность жителей 37 домов.

В микрорайоне Кокшокы, расположенном в Алма-Арасанском ущелье, проложены сети водоснабжения и водоотведения, проводится уличное освещение, планируется строительство дорог.

Кроме того, по просьбе жителей будет рассмотрена возможность реализации проекта по созданию здесь этноаула. Жители занимаются ремесленничеством - изготавливают юрты, народные инструменты, кухонную утварь, национальные украшения и одежду. Б. Сагинтаев предложил воспользоваться возможностями региональной программы Almaty Business-2025, открыть производственные цеха в одном из малых промышленных парков и получить льготные кредиты под 2% годовых либо воспользоваться грантовой поддержкой.

В Бостандыкском, как и в других районах, продолжается ремонт дворовых территорий. Аким Алматы осмотрел ход благоустройства дворов по ул. Брусиловского, 247 "а". Комплексный подход позволит создать комфортные условия и для взрослых, и для детей с подростками. Здесь будут установлены спортивные площадки, детские игровые зоны и зоны активности. Б. Сагинтаев обратил внимание на необходимость учитывать мнения жителей при выборе спортивных тренажеров и оборудования для детских площадок.

В ходе объезда аким Алматы посетил ряд социальных объектов. В микрорайоне Нур Алатау предприниматели открыли частный детский сад "Ғылым балабақшасы". В целом в районе насчитывается 30 государственных и 69 частных детских садов, которые посещают порядка 9,5 тыс. детей. Участие бизнесменов помогает снять определенную часть дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

Сагинтаев также ознакомился с ходом подготовки помещений под частную школу "Зердеш". Образовательное учреждение расположится на первом этаже ЖК Sholpan City по ул. Торайгырова, 21/1. Школа для учеников 1-4-х классов рассчитана на 600 мест. Открытие планируется к новому учебному году. Кроме того, при строительстве ЖК предусмотрены спортивные площадки, включая крытый бассейн. Аким Алматы отметил, что такой подход соответствует новым правилам застройки, по которым при строительстве новых ЖК необходимо предусматривать социальную инфраструктуру.

Аким города также ознакомился с деятельностью Дома школьников Бостандыкского района, который посещают более 1,3 тыс. детей в возрасте 7-17 лет. Образовательное учреждение располагается в приспособленном помещении 1964 года постройки и морально, и технически устарело. В этой связи для полноценного функционирования и разностороннего развития детей Б. Сагинтаев поручил рассмотреть возможность сноса существующего здания и строительства на его месте нового современного Дома школьников.

Во время рабочего объезда акиму мегаполиса представили работу "Центра активного долголетия", открытого в ЖК "Гаухар Тас". В месяц центр посещают порядка 6 тыс. человек пенсионного возраста, которые вовлекаются в общественно-социальную жизнь, занимаются спортом, музыкой, танцами, общаются и полезно проводят свободное время.

Для развития детей из многодетных и малообеспеченных семей открыт социальный клуб "Шыңға өрлеу" с проектной мощностью 60 детей в день. Занятия с ними проводят представители старшего поколения. Б. Сагинтаев поручил акиму района открывать подобные социальные проекты и на других участках района.

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