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До 3 градусов тепла ожидается в Нур-Султане

Фото: wikimedia.org 3 июня 2021, 17:10

Прогноз погоды на три дня.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 4-6 июня, сообщает zakon.kz.

4 июня переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, возможен град. Ветер северный ночью 9-14, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.5 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 18-20 тепла.6 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 21-23 тепла.

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