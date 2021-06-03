Жесткий массаж младенцу вызвал недоумение казахстанцев

Полиция проверит как массажистку, так и родителей ребенка.

В Сети появилось видео массажа младенцу, которое вызвало много вопросов у полиции, передает zakon.kz.

На видео женщина без медицинского халата и маски делает массаж малышу, который в это время плачет. Женщина давит на живот ребенка, силой вытягивает ему руки и ноги. Помимо этого, она трясет ребенка, взяв его за шею.

Это произошло в пос. Бейнеу и местная полиция сейчас проверяет массажистку на компетентность. Также опросят родителей малыша, пишет Лада.

В салон красоты, где работает участница видеоролика, прибыл начальник полиции поселка Бейнеу. Вызвана массажистка, а также родители ребенка. Известно, что заявления в полицию не поступало. Однако при мониторинге социальных сетей факт был зарегистрирован и по нему ведется проверка, чтобы выяснить все обстоятельства дела, - прокомментировали в полиции.

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