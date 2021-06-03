Греф и Рахимбаев подписали меморандум в рамках ПМЭФ

Они договорились развивать эффективное партнерство и реализовывать совместные проекты на территории РК и РФ.

Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе - ПАО Сбербанк и ведущий Construction Tech СНГ, строительный холдинг Казахстана BI Group заключили меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.

Герман Греф и Айдын Рахимбаев договорились развивать эффективное партнерство и реализовывать совместные проекты на территории РК и РФ. В качестве перспективных направлений стороны рассмотрели возможность финансирования объектов образования и здравоохранения по принципу ГЧП, а также обсудили планы по выходу BI Group на MoEx (Moscow Exchange) осенью этого года. Таким образом, девелопер станет первым казахстанским коммерческим эмитентом, выпускающим ценные бумаги на Московской бирже. Ранее дочернее предприятие застройщика произвело успешное размещение облигаций на AIX, что вызвало значительное превышение спроса со стороны инвесторов над предложением.

BI Group и дочерний банк Сбера в Казахстане имеют богатый опыт успешного, взаимовыгодного сотрудничества в реализации масштабных социальных проектов. В настоящее время в Нур-Султане по схеме ГЧП идет строительство четырех инновационных школ, техническое оснащение в которых не уступает международным стандартам, а учебный процесс организовывается на основе казахстанской модели образования и передовых образовательных западных систем. Убежден, что подписанное сегодня соглашение станет новым этапом в развитии наших партнерских отношений и проектов с BI Group, - отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

"Для нас Сбер является ключевым банком в Казахстане и наше сотрудничество – это не просто формальность, а синергия двух партнеров из разных отраслей с общими целями, направленными на улучшение уровня системы образования. Взращивание качественного человеческого капитала – это лучшая инвестиция в будущее страны. Убежден, что наш проект школ нового формата внесет существенный вклад в обучение детей по передовым стандартам, будет способствовать сокращению дефицита ученических мест в стране. В вопросе поддержки образования наши интересы совпали с интересами российских коллег. В целом со Сбером у нас много общего – в том числе, основы корпоративной культуры, ставка на развитие и обучение сотрудников, курс на цифровизацию", - сказал Айдын Рахимбаев, Председатель Совета директоров холдинга BI Group.

Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество и взаимодействие с международными институтами развития в рамках реализации совместных проектов.

Для справки: BI Group - крупнейший инновационный строительный холдинг, представлен на рынках Казахстана и Узбекистана, входит в мировой рейтинг застройщиков ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS. За 26 лет компания заслужила репутацию надежного застройщика, клиентами которого стали свыше 200 тысяч граждан. На сегодняшний день Холдингом реализовано более 6 млн кв. м. жилья, а также сотни объектов социальной, коммерческой, промышленной и нефтегазовой инфраструктуры. В прошлом году BI Group запустил первый в Казахстане инновационный завод модульного домостроения ModeX, благодаря которому для возведения 16-этажного жилого дома в чистовой отделке потребуется четыре месяца.

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