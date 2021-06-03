Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Схватился за кирпич. Жесткая драка астанчан попала на видео

Фото: Скриншот видео 3 июня 2021, 17:44

Проводится следствие.

Пьяные астанчане устроили драку в одном из дворов столицы, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 2 июня по по улице Кошкарбаева.

Между знакомыми произошла словесная перепалка, переросшая в драку после распития алкоголя. Во время конфликта один из участников повредил кирпичом автомашину, принадлежащую жителю столицы. Все участники установлены и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе полиции.

Проводится следствие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬4
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Гороскоп на июнь от астролога Василисы Володиной
19-летнюю карагандинку случайно привили разными вакцинами от COVID-19