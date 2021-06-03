Сотрудничество между странами обсудили Елбасы и президент Армении

Между Казахстаном и Арменией исторически сложились хорошие и добрые взаимоотношения.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Армении Арменом Саркисяном, передает zakon.kz.

Отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами, достигнутый за годы независимости, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.

Между Казахстаном и Арменией исторически сложились хорошие и добрые взаимоотношения. За годы независимости я сотрудничал со всеми президентами Армении. Между нашими странами нет нерешенных вопросов. Знаю, сейчас в Армении сложная обстановка, - сказал Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что достигнутое соглашение между лидерами Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года позволит разрешить все спорные вопросы между Ереваном и Баку.

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил Первого Президента Казахстана за теплый прием и возможность обсудить актуальные темы.

Наши отношения действительно очень добрые и близкие. Это не просто слова. Ведь на протяжении долгих лет здесь в Казахстане живут армяне – армянская община. Она живет очень благополучно. Наша дружба очень важна как для Республики Армения, так и для всей армянской нации, - сказал А.Саркисян.

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