Крупная партия наркотиков изъята в Алматы

Начато официальное расследование.

Трое парней и девушка задержаны полицейскими по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает zakon.kz.

Пакет с двумя видами наркотических средств обнаружили полицейские в автомашине, остановленной на улице Жарокова, севернее проспекта Аль-Фараби. Но каково было удивление стражей порядка, когда из машины врассыпную бросились трое парней и девушка. Трех беглецов патрульные задержали. Их попытка уйти от ответственности не увенчалась успехом. С документами у задержанных было все в порядке. Тогда полицейские стали искать причину столь странного и осторожного поведения молодых людей. Взгляд инспектора упал на коврик переднего пассажирского сиденья, он был загнут. Там стражи порядка обнаружил пакет, - рассказали в пресс-службе МВД РК.

На место выехала следственно-оперативная группа управления полиции Бостандыкского района.

При вскрытии пакета следователи обнаружили два свертка. Один с веществом светло-зеленого цвета, другой с порошком светлого цвета. Судебно-химическая экспертиза установит происхождение и принадлежность изъятых веществ, - отмечается в сообщении.

Начато официальное расследование.

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