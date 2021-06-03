Вышло новое постановление главного санврача Казахстана

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Оно вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.
Согласно документу, главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан на таких объектах предпринимательства, как:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
10) бильярдные клубы;
11) концертные залы;
12) добровольных участников;
13) караоке;
14) выставки;
15) океанариум;
16) марафоны;
17) спортивные мероприятия со зрителями;
18) аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан;
19) аэропорты городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
21) детские развлекательные центры (крытые);
22) цирки;
23) отели, гостиницы.
Считать утратившими силу постановление главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2021 года №22 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства", - говорится в документе.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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