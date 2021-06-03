Вышло новое постановление главного санврача Казахстана

Оно вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан на таких объектах предпринимательства, как:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольных участников;

13) караоке;

14) выставки;

15) океанариум;

16) марафоны;

17) спортивные мероприятия со зрителями;

18) аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан;

19) аэропорты городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);

20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

21) детские развлекательные центры (крытые);

22) цирки;

23) отели, гостиницы.

Считать утратившими силу постановление главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2021 года №22 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства", - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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