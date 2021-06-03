В Актобе водители устроили забастовку из-за тяжелых условий

Среди прочего они недовольны введением безналичной оплаты проезда.

Днем 31 мая водители и кондукторы автобусов ТОО "Пассажирское автотранспортное предприятие" в Актобе устроили забастовку, передает zakon.kz.

Бастующие отказывались работать по новой системе, за мизерную плату и в тяжелых условиях, уточняет газета Диапазон.

В актовом здании "ПАТП" собрались десятки возмущенных работников, а вот внутрь начальство запускать журналиста "Диапазона" не захотело, но водители проявили инициативу и яростно потребовали пропустить. В итоге зайти удалось, уже в коридоре были слышны крики из-за назревшего бунта.

Сейчас у нас нет наличных, водителям нечем платить кондукторам. Мы работаем в ужасных условиях, по 16 часов в сутки, – эмоционально кричит кондуктор Уралгуль. – Водители сами покупают запчасти, едят за рулем, на пятаке даже туалета приличного нет, умыться негде. Пассажиры кричат на нас, винят в том, что валидаторы не работают, но это не наша вина. За 21 день работы в месяц кондуктор получил 49 000 тенге, а водитель 25 000 тенге. Даже рахмет никто не скажет. Сейчас нам вообще отказываются платить, говорят, потерпите до сентября, когда субсидии будут. А как жить, чем питаться, на что семью содержать? Мы не скот и не хотим работать, как скот. Мы против карточной системы, если нет высоких зарплат, которые мы заслуживаем. Акимат только обещает все наладить.

– Я работаю 10 лет здесь, но такого бардака не было, – перебивает водитель. – Автобусы убитые, дорог нет, зарплаты мизерные. Работаем мы с 6 утра и до 8 вечера. Все работают неофициально, у нас не идут даже обязательные отчисления.Все работники уверяют, что из-за безналичной оплаты они работают в убыток, требуют улучшить условия и повысить зарплаты.

Со слов работников, начальство предприятия пообещало платить водителям сверх плана, то есть в сутки от 10 000 до 70 000 тенге.

– С 31 мая действует дифтариф. Электронные билеты нужны для вывода средств из теневого оборота среди водителей и кондукторов. Система позволит определить пассажиропоток, повысить поступление средств и в дальнейшем поэтапно обновлять парк автобусов. При безналичной оплате проезд стоит 80 тенге. Однако введение безналичной формы оплаты негативно восприняли водители и спровоцировали отказ от работы. Основное их требование – повышение зарплаты до 300 тысяч тенге. Было собрание, с водителями поговорили, все разъяснили. Было принято решение выплачивать водителям бонусы, – прокомментировали в "ПАТП".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!