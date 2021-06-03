Буран на Байконуре взяли под круглосуточную охрану

После суда будет решаться дальнейшая судьба "Бурана".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о взятии под круглосуточную охрану космического корабля "Буран" на объекте космодрома Байконур, передает zakon.kz.

Причиной обеспечения повышенной безопасности стал инцидент, опубликованный в Instagram. Пользователь выложил фотографии, на которых видно разрисованный граффити корабль. Роскосмос подтвердил, что группа неизвестных проникла на объект космодрома, где находится вторая летная машина "Буран" и макет корабля-ракетоплана, и сообщил, что надписи уже закрасили.

Мы выставили там круглосуточную охрану. Думаю, таких инцидентов не произойдет, - сказал Рогозин ТАСС.

По его словам, недостроенный космический корабль и его макет "в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана".

Рогозин рассказал, что ведется судебный процесс между Казахстаном и этим частным лицом, он займет около трех месяцев. После этого будет решаться дальнейшая судьба "Бурана".

Первый космический корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный корабль, находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долго время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

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