Три человека погибли в ЗКО при столкновении машины с лошадьми

Хозяев животных до сих пор ищут.

Двое взрослых и ребенок скончались, когда машина на которой они ехала врезалась в лошадей на трассе в Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz со ссылкой на Мой город.

Трагедия произошла 16 мая около 23.00 на 75 километре трассы Уральск-Атырау. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, автомашина ВАЗ-21113 столкнулась с двумя лошадьми. В результате аварии 54-летний водитель легковушки, его 85-летний отец и 13-летний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Владельцев скота установить все еще не удалось.

По словам первого заместителя начальника ДП ЗКО Жанболата Жаншина, одной из частых причин подобных трагедий является домашний скот, который пасется недалеко от проезжей части.

Фактов наезда на безнадзорный скот не становится меньше, особенно в ночное время. За нарушение правил выпаса к административной ответственности привлечены 916 владельцев домашнего скота. Одной из действенных мер для предотвращения подобных случаев является внедрение системы "Электронный пастух". По поручению акима области мы определили места их установок, но почему-то никакая работа в этом направлении не проводится. Кроме этого, необходимо установить ограждение и уличное освещение на подходах и в черте населенных пунктов, которые расположены вдоль автодорог, - рассказал Жанболат Жаншин.

В АО "НК "КазАвтоЖол" пообещали установить систему "Электронный пастух" в ближайшее время.

За пять месяцев этого года 17 ДТП произошли на территории Акжайыкского района, в которых погибли 20 человек и 40 получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские района выписали 65 предписаний компаниям, которые ответственны за содержание дорог. За ненадлежащее содержание дорог ТОО "КазАвтоЖол" выписало пять административных штрафов. По вопросам выпаса скота с сельчанами регулярно проводится разъяснительная работа, вдоль трассы Уральск-Атырау установлено восемь макетов животных. На специальную стоянку для КРС водворили 153 головы животных, выписано 40 протоколов, - рассказал аким Акжайыкского района Калияр Айтмухамбетов.

Гали Искалиев отметил, что ранее уже предупреждал районных акимов о том, что необходимо принять меры по недопущению ДТП с участием домашних животных.

До этого я предупреждал акимов районов, которые расположены вдоль республиканских трасс, о необходимости принятия мер по недопущению ДТП с участием домашних животных. Это прямая обязанность районных акимов, в этой связи акиму Акжайыкского района объявляю выговор. Через два месяца еще будем рассматривать. Также отмечу плохую работу управления ветеринарии. Из 49 аварий с участием скота в 2020 году в 43 случаях не были установлены владельцы животных. В отношении руководителя управления ветеринарии будет проведено служебное расследование, - заявил Гали Искалиев.

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