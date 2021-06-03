Дефицит питьевой воды грозит человечеству

Причина - в климатических изменениях.

Человечеству предрекли дефицит питьевой воды, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, снижение уровня кислорода в пресноводных озерах из-за ускоренных темпов глобального потепления зафиксировала команда ученых, возглавляемая Политехническим институтом Ренсселера (США).

Специалисты оценили состояние 393 озер - их большая часть расположена в умеренных широтах. В работе учитывали данные с 1941 по 2017 год.

Как выяснилось, озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем Мировой океан. Это негативно влияет на состояние их экосистем. Так, с 1980 года содержание кислорода в исследованных водоемах снизилось на 5,5% на поверхности и на 18,6% на дне.

Причиной изменений, как считают эксперты, стало повышение температуры пресной воды на 0,38 градусов по Цельсию за 10 лет Такие последствия глобального потепления способствуют размножению сине-зеленых водорослей, чьи токсины опасны для других обитающих в пресной воде живых организмов.

Отмечается, что снижение уровня кислорода создает условия, необходимые для размножения анаэробных бактерий. Выделяемый ими метан повышает выбросы парниковых газов, что лишь ускоряет темпы изменения климата.

Таким образом, потепление может привести к истощению запасов питьевой воды и нарушению баланса пресноводных экосистем.

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