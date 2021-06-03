Видео с застрявшим на дереве мужчиной рассмешило казахстанцев

Приложение zakon.kz
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Его общими усилиями сняли люди и спасатели.
Мужчина залез на дерево и застрял. Его общими усилиями сняли люди и спасатели, сообщает zakon.kz.
Видео опубликовали в Instagram-паблике kris_p_brothers_official.
Человек залез на дерево и застрял. Люди и спасатели его общими усилиями сняли, - говорится в сообщении.
Данный инцидент рассмешил казахстанцев.
"Да он бы сам упал, просто еще не созрел",
"Белка с Атакента напала",
"Ретроградный Меркурий",
"Еще так накрыли его в конце бедолагу",
"Самое смешное, как сняли и бросили",
"Жара влияет на людей, мозг плавится и дает сбой",
"Маугли уже не тот",
"Конкретно его выкинули, пьяный мужик хотел устроить на дереве романтику!" - написали они.
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