Студенты медвуза "украли" ответы тестов и продали их в Семее

Результаты экзаменов аннулированы.

Уголовное дело возбуждено в отношении студентов медицинского университета в Семее, передает zakon.kz.

Установлено, порядка 20 IP-адресов. Были использованы пароль и логин преподавателя. Под этим логином и паролем они заходили в информационную систему и воспользовались ответом тестовых заданий. Два логина и пароля совпали с логинами и паролями студентов, одни из которых сознался, - рассказал председатель антикоррупционного комитета НАО "Медицинский университет Семей" Галымжан Исимбеков телеканалу "Астана".

Как уточняется, студентов обвиняют в том, что они "украли" ответы на тестовые задания сессии. После чего продали шпаргалки своим сокурсникам. За услуги брали от 5 до 25 тыс. тенге. Им вменяют нарушение принципов академической честности. В махинациях учащихся заподозрили, когда 70% студентов третьего курса сдали летнюю сессию на отлично, хотя не блистали знаниями.

Отмечается, что результаты экзаменов аннулированы.

Также сообщается, что студенты вуза написали жалобу, в которой просили департамент образования разобраться в ЧП и не наказывать всех поголовно.

Учащиеся уверены, повторное тестирование, должны пройти только те, кто был замешан в афере. Но руководство медуниверситета непреклонно. На пересдачу пойдут абсолютно все студенты третьего курса. От качества знаний, уровня профессиональных навыков, принимаемых решений зависят жизни и здоровье людей. В этой связи мы надеемся на всестороннее понимание со стороны студенческого сообщества всей серьезности произошедшего и принятого в вузе решения по данному факту, - резюмирует телеканал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!