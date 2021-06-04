Обнаружены два тела: авто загорелось на трассе Алматы-Хоргос

Причина пожара устанавливается.

В Алматинской области на трассе Алматы-Хоргос загорелся автомобиль. В нем обнаружены два обгоревших тела, сообщает zakon.kz.

Видео с места опубликовали в Instagram-паблике taldykorganec.insta.

По словам автора видеоролика, в машине сгорели две женщины.

3 июня в 17:59 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Енбекшиказахском районе Алматинской области (на 82 км автодороги Алматы-Хоргос) произошло возгорание легковой автомашины. (...) На месте пожара, в салоне автомобиля были обнаружены обгоревшие тела двух пассажиров. пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.

С целью выяснения причины пожара задействована исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области. Обстоятельства произошедшего также выясняются соответствующими органами. пресс-служба ДЧС Алматинской области

На место вызова выезжали четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС Алматинской области, расстояние от ближайшей пожарной части составило 45 км.

Ведомство попросило граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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