Продовольственные фонды для борьбы с ростом цен создадут в ЕАЭС

При необходимости с его помощью можно будет осуществлять и товарные интервенции, закрывать потребности, когда рынку понадобятся дополнительные объемы.

В ЕАЭС планируется создать специальные продовольственные и промышленные резервные фонды для борьбы с ростом цен на внутренних рынках, сообщает zakon.kz.

Об этом в интервью Известиям на ПМЭФ сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По его словам, государствам нужен определенный запас, который будет открыт для всех членов союза. Он станет формироваться с учетом мнения сторон, будет создана специальная управляющая компания.

При необходимости с его помощью можно будет осуществлять и товарные интервенции, закрывать потребности, когда рынку понадобятся дополнительные объемы. В первую очередь фонды могут быть созданы по зерну, мясу и молоку, заявил Михаил Мясникович.

Думаю, что мы до конца года — это входит в наши планы — сделаем балансы как минимум еще по 15−17 товарным позициям. Это уже продукция производственно-технического назначения, прежде всего по металлам, чтобы мы видели, чем мы располагаем, где у нас узкие места, как их расшивать, — уточнил он.

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