Землетрясение магнитудой 3.7 произошло на юго-востоке от Алматы

Энергетический класс землетрясения 9.7.

Утром 4 июня на юго-востоке от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

4 июня 2021г. в 6:12 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 275 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.7.Магнитуда MPV 3.7.Координаты эпицентра 41.13° с.ш. 78.73° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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