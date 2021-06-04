Tesla отзовет почти 7700 электромобилей из-за проблем с ремнями безопасности

На этой неделе Tesla запустила три отдельных отзыва, обусловленных проблемами со сборкой электромобилей, которые могут вызвать серьезные проблемы с безопасностью.

Компания Tesla инициировала два новых отзыва электромобилей из-за возможных проблем с ремнями безопасности, передает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.

Согласно сайту Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA), они затрагивают 7696 транспортных средств.

Один отзыв касается 5530 автомобилей Tesla, включая выпущенные с 2018 по 2020 год Model 3 и вышедшие с 2019 по 2021 год Model Y. Речь идет о проблеме с ремнями безопасности водителя и переднего пассажира. Затронутые машины были изготовлены в период с 6 июля 2018 года по 21 марта 2020 года. Компания заявила, что проблема возникла из-за того, что рабочие не всегда правильно затягивали ремни безопасности или проверяли соответствие спецификациям после их установки. По словам представителей Tesla, проблема может помешать ремню работать должным образом, что увеличивает риск получения травм.

Второй отзыв относится к 2166 Tesla Model Y, выпущенным с 26 ноября 2019 по 30 марта 2021 года. Он также касается некорректной установки ремней безопасности на заводе. Компания отмечает, что иногда возникает ненормальный шум, который указывает на проблему с ремнями безопасности в затронутых транспортных средствах.

Отметим, что на этой неделе Tesla запустила три отдельных отзыва, обусловленных проблемами со сборкой электромобилей, которые могут вызвать серьезные проблемы с безопасностью. Помимо двух описанных выше компания также объявила отзыв 5974 автомобиля Model 3 и Model Y из-за потенциально ослабленных болтов тормозных суппортов. Сотрудники Tesla, комментируя производственные недочеты, жалуются, что им не всегда хватает времени, чтобы завершить сборку должным образом.

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